Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Число погибших при теракте на Крымском мосту возросло

Число погибших при теракте на Крымском мосту выросло до четырех человек. Как сообщает ТАСС, среди жертв теракта оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Опознание тел пока что продолжается.

Все четверо погибших находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва. Ранее сообщалось о трех погибших.

В пресс-службе Арбитражного суда Москвы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о гибели судьи. «Мы пока не имеем подтвержденной информации о гибели Сергея Маслова. Мы проверяет сведения, которые появились на этот счет», - сказали в суде.

Ранее сообщалось о погибшей паре из Санкт-Петербурга. Молодые люди работали гидами в Северной столице.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 октября 2022

Число погибших при теракте на Крымском мосту возросло

11 октября 2022

В Дедовичах зажатого в КамАЗе водителя деблокировали и доставили в больницу
11 октября 2022

Участвовавших в бою с псковскими десантниками басаевцев задержала ФСБ
11 октября 2022

В Дедовичах водителя КамАЗа зажало в кабине после ДТП

10 октября 2022

В Острове водитель сбил велосипедиста и скрылся с места ДТП

10 октября 2022

Петербурженка шантажировала псковских врачей голодовкой и здоровьем ребёнка
10 октября 2022

В Новосокольниках мужчина убил собутыльника из ревности и выкинул тело в канаву
10 октября 2022

Из-за аварии в правительстве Псковской области пропала телефонная связь

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...