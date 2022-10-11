Число погибших при теракте на Крымском мосту возросло

16:13, 11 октября 2022, ПАИ

Число погибших при теракте на Крымском мосту выросло до четырех человек. Как сообщает ТАСС, среди жертв теракта оказался судья Арбитражного суда Москвы Сергей Маслов. Опознание тел пока что продолжается.

Все четверо погибших находились в легковой машине, которая оказалась в эпицентре взрыва. Ранее сообщалось о трех погибших.

В пресс-службе Арбитражного суда Москвы не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о гибели судьи. «Мы пока не имеем подтвержденной информации о гибели Сергея Маслова. Мы проверяет сведения, которые появились на этот счет», - сказали в суде.

Ранее сообщалось о погибшей паре из Санкт-Петербурга. Молодые люди работали гидами в Северной столице.