Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Приставы приостановили более 200 производств в отношении мобилизованных псковичей

Более 200 исполнительных производств в отношении военнослужащих приостановлено в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. 

На территории мобилизационных центров судебные приставы проконсультировали уже более 50 военнослужащих. Они получили ответы на интересующие вопросы, касающиеся  сроков приостановления и снятия ограничительных мер. 

«Всем, кто обратился к судебным приставам, была оказана помощь по заполнению заявления о приостановлении исполнительных производств», - говорится в сообщении. 

Для удобства граждан судебные приставы продолжат практику работы выездных мобильных пунктов в военных частях, а также в Центре помощи семьям военнослужащих, который открылся в Пскове 10 октября. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 8112 699 050.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

11 октября 2022

Приставы приостановили более 200 производств в отношении мобилизованных псковичей
11 октября 2022

Около 50 килограммов мёда передали новоржевцы мобилизованным
11 октября 2022

Схема движения на улице Кузбасской Дивизии в Пскове сохранится до 22 октября
11 октября 2022

Малое Крестовское захоронение благоустроят в Пскове
11 октября 2022

Шац, Макаревич и Соловей оспорят статусы иноагентов в суде
11 октября 2022

В Великих Луках отменили карантин по бешенству
11 октября 2022

Пособия на детей от 8 до 17 лет будут выплачивать по новым правилам
11 октября 2022

Участок трассы в направлении Пскова перекроют в Ленобласти

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...