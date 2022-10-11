Приставы приостановили более 200 производств в отношении мобилизованных псковичей

16:48, 11 октября 2022, ПАИ

Более 200 исполнительных производств в отношении военнослужащих приостановлено в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

На территории мобилизационных центров судебные приставы проконсультировали уже более 50 военнослужащих. Они получили ответы на интересующие вопросы, касающиеся сроков приостановления и снятия ограничительных мер.

«Всем, кто обратился к судебным приставам, была оказана помощь по заполнению заявления о приостановлении исполнительных производств», - говорится в сообщении.

Для удобства граждан судебные приставы продолжат практику работы выездных мобильных пунктов в военных частях, а также в Центре помощи семьям военнослужащих, который открылся в Пскове 10 октября. Дополнительную информацию можно получить по телефону горячей линии 8 8112 699 050.