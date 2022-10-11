Псковский ветеран: Когда беда входит в дом, русские объединяются

18:48, 11 октября 2022, ПАИ

На открытии Центра помощи семьям мобилизованных и военнослужащих в Пскове выступил председатель Совета Псковской городской организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов полковник запаса Виктор Андреев.

«Когда беда входит в дом, мы, русские, объединяемся. Беда - это СВО. Но поступить по-другому Владимир Путин не мог. Надо было с этой бандеровской сволочью как-то разбираться. К сожалению, войны без потерь не бывает, сколько молодых ребят будут покалечены. Это правда и от неё никуда не деться. Для того, чтобы помочь семьям, жёнам, детям, и нужен этот центр. И молодец губернатор, что этим занимается. Победа будет за нами!!!» - сказал он.

Напомним, что Центр помощи семьям мобилизованных и военнослужащих открылся по поручению губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 10 октября.