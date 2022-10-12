ФСБ пресекла планируемый украинскими спецслужбами теракт

09:50, 12 октября 2022, ПАИ

ФСБ России пресекла теракт на транспортном терминале в Брянске, который готовили украинскими спецслужбами. Задержан гражданин Украины, прибывший из Киева через Эстонию, сообщает ТАСС.

«Федеральной службой безопасности пресечена подготовка украинскими спецслужбами диверсионно-террористического акта на одном из транспортно-логистических терминалов в Брянске. В результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий задержан гражданин Украины 1967 года рождения, который по заданию СБУ прибыл из Киева транзитом через Эстонию в одну из приграничных областей России, где изъял схрон, подготовленный украинской спецслужбой, с компонентами взрывных устройств», - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России (ЦОС).

Фигурант в содеянном раскаялся и сотрудничает со следствием, отметили в ФСБ.

Как добавили в ЦОС, «на арендованной квартире он под контролем специалиста-взрывотехника украинской спецслужбы осуществил сборку самодельного взрывного устройства (СВУ) и проверку канала его инициирования. В дальнейшем провел разведку на одном из складов транспортно-логистической компании с целью заложить СВУ и осуществить взрыв большой мощности». В ходе следственных действий у задержанного изъяли изготовленное им на основе боевой части противотанковой управляемой ракеты взрывное устройство массой около 3 кг в тротиловом эквиваленте, а также средства связи для поддержания контакта с сотрудниками СБУ.

Следственные органы ФСБ возбудили уголовное дело по статьям 30, 205 («Приготовление к террористическому акту») и части 4 статьи 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств в составе организованной группы»), в рамках которого проверяется причастность задержанного к иным противоправным действиям.

Ранее сообщалось, что на Крымском мосту произошёл подрыв грузового автомобиля, который повлёк возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли четыре человека, в том числе арбитражный судья из Москвы. Заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины.