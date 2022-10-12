Две несанкционированные свалки ликвидировали в Печорском районе
Еще две свалки ликвидировала компания «Экопром» в Печорском районе, сообщается в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».
В деревне Крупп Печорского района ломовоз ликвидировал древесные спилы, а также содержимое металлического контейнера с листвой.
Второй точкой стала свалка рядом с дорогой у деревни Моложва в Печорском районе.
По итогам рабочего дня был вывезен целый ломовоз отходов.
Напомним, что на прошлой неделе псковский «Экопром» приступил к осенней уборке острова имени Залита.
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