Две несанкционированные свалки ликвидировали в Печорском районе

17:45, 12 октября 2022, ПАИ

Еще две свалки ликвидировала компания «Экопром» в Печорском районе, сообщается в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».

В деревне Крупп Печорского района ломовоз ликвидировал древесные спилы, а также содержимое металлического контейнера с листвой.

Второй точкой стала свалка рядом с дорогой у деревни Моложва в Печорском районе.

По итогам рабочего дня был вывезен целый ломовоз отходов.

Напомним, что на прошлой неделе псковский «Экопром» приступил к осенней уборке острова имени Залита.