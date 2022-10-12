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Общество

Две несанкционированные свалки ликвидировали в Печорском районе

Еще две свалки ликвидировала компания «Экопром» в Печорском районе, сообщается в группе регоператора в соцсети «ВКонтакте».

В деревне Крупп Печорского района ломовоз ликвидировал древесные спилы, а также содержимое металлического контейнера с листвой.

Фото здесь и далее: группа «Мехуборка Псков»

Второй точкой стала свалка рядом с дорогой у деревни Моложва в Печорском районе.

По итогам рабочего дня был вывезен целый ломовоз отходов.

Напомним, что на прошлой неделе псковский «Экопром» приступил к осенней уборке острова имени Залита.

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