Водитель скорой помощи пожаловался на отсутствие проезда на одну из улиц Пскова

11:36, 13 октября 2022, ПАИ

Водитель скорой помощи Александр Дедовец обратился к депутату Псковской городской Думы Наталье Юрченко по поводу перекрытия улицы Подвишенской. Об этом сообщает пресс-служба ОМСУ города.

Пскович показал депутату фотографии, на которых видно, что на въезде на улицу Подвишенскую лежат строительные блоки и установлен знак «въезд запрещён».

«Я работаю водителем скорой помощи и впервые вижу, чтобы дорога была так перекрыта. Нет сквозного проезда, соответственно, к нам не могут заехать никакие службы: ни скорая помощь, ни пожарные», – рассказал Александр Дедовец.

По словам мужчины, единственный оставшийся выезд с улицы неудобный и опасный. Также жители просят посодействовать в вопросах отсыпки дороги асфальтовой крошкой, асфальтирования и освещения.

«Сделаю депутатский запрос в администрацию Пскова. Буду просить поэтапного решения всех вопросов. А проблему освещения, думаю, можно решить созданием ТОСа и получением гранта», — заключила Наталья Юрченко.

Ранее псковичи уже жаловались в соцсетях на то, что проезд на Подвишенскую загородили бетонными блоками. В администрации города Псковскому агентству информации пояснили, что заграждение установили по решению городской межведомственной рабочей группы по безопасности дорожного движения. Поводом для такого решения послужили жалобы местных жителей.