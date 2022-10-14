Пскович разбил и продал арендованный Volkswagen

12:35, 14 октября 2022, ПАИ

Житель Псковского района взял в аренду автомобиль, разбил его, а потом продал. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 3 апреля в ходе распития спиртных напитков подсудимый со своими знакомыми поехал на арендованном «Фольксвагене Поло» в Остров, где разбил автомобиль, а позже продал за 50 тысяч рублей вместе с находящейся в нем магнитолой. В результате преступления представителю потерпевшего был причинен ущерб в размере 476 900 рублей, а потерпевшему в размере 500 рублей.

Мужчине было предъявлено обвинение в совершении кражи в крупном размере. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде трёх лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, а также взыскал с него в пользу потерпевшего за ремонт автомобиля 145 400 рублей. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее двое псковичей продали чужой автомобиль под видом своего.