«Центр маленького гения» предлагают построить в Дновском районе

14:50, 14 октября 2022, ПАИ

Два инициативных проекта от Дновского района зарегистрировали в Ассоциации муниципальных образований Псковской области для участия в региональном конкурсе, сообщил глава муниципалитета Михаил Шауркин в своём Telegram-канале.

Первый проект «Центр маленького гения» направлен на ремонт фасада здания центра дополнительного образования детей. Сумма заявленной субсидии составляет более 2,5 млн рублей. Ещё один проект «Комфортный спорткомплекс: даешь новые полы!» разработан с целью проведения ремонтных работ по замене пола в спорткомплексе. Сумма заявленной субсидии – 3,1 млн рублей.

«Считаю, что оба проекта являются социально значимыми и нацелены на решение очень важных вопросов», – отметил Михаил Шауркин.

Приём заявок на участие в конкурсном отборе инициативных проектов проходил в Псковской области с 16 августа по 16 сентября. Представленные проекты ориентированы на решение конкретной проблемы в рамках вопросов местного значения в пределах территории муниципального образования.