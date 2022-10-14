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Общество

Груз помощи для мобилизованных доставили в Псков из Карелии

Фото: официальный представитель правительства республики Карелии

Предметы для организации быта и дополнительную экипировку доставили десантникам в Псков 14 октября. Груз сопровождал заместитель главы республики Александр Пшеницын, сообщает официальный представитель правительства Республики Карелии Иван Степанов.

«Сегодня в Пскове разгрузили приехавшую из Петрозаводска машину с гуманитарной помощью для мобилизованных. В псковской дивизии сейчас проходят подготовку жители Карелии», – сообщил официальный представитель.

Груз был сформирован по заявкам, которые пришли непосредственно от командиров частей и бойцов. Оперативно все необходимое было закуплено на средства фонда «Живой Петрозаводск» и передано жителями Карелии. Автомобиль привез нужные военным вещи: радиостанции, кнопочные телефоны, перчатки, термобелье, полипропиленовые коврики и сапоги, спальные мешки, аптечки - индивидуальные и расширенные для санинструкторов и фельдшеров. 

Сейчас мобилизованные из Карелии вспоминают то, чему их учили раньше, и осваивают новые методы ведения боя. Они занимаются огневой, инженерной и медицинской подготовкой, работают с беспилотными летательными аппаратами. Командиры отмечают мотивацию и умение быстро учиться.

Напомним, что мобилизованные жители Псковской области были отправлены на учебные полигоны в Тверскую область. Местный военком рассказал, как себя чувствуют мобилизованные псковичи.

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