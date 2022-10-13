Псковичей приглашают окунуться в мир аналоговой фотографии

15:48, 14 октября 2022, ПАИ

Выставка фотографа из Санкт-Петербурга Татьяны Андриановой откроется в библиотеке имени Курбатова 17 октября 2022 года в 18:00, сообщили в пресс-службе Псковской областной универсальной научной библиотеки.

«В современном мире фотографию и другие мультимедийные форматы можно по праву считать своего рода летописным источником. И автор новой выставки внимательно собирает и фиксирует визуальным способом информацию о событиях сегодняшнего дня», — отметили в библиотеке.

Формат фотографии, используемый Татьяной Андриановой, на данный момент не совсем обычен. На выставке «Летопись нашего времени. Изборск в рукотворной серебряной фотографии Татьяны Андриановой» все авторские фотоснимки сняты на пленку и отпечатаны ручным способом, поэтому сильно отличаются от тех цифровых изображений, к которым мы уже успели привыкнуть.

Выставка пройдёт в фойе библиотеки на первом этаже (Профсоюзная, 2). Также 16 октября в учреждении откроется выставка графических работ иллюстратора Александры Кабаковой.