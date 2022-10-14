«Экопром» продолжает наводить порядок на острове им. Залита

16:20, 14 октября 2022, ПАИ

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Филиал ООО «Экопром» продолжает работу по очистке острова им. Залита и его подготовке к зимнему периоду, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе компании.

Вывоз мусора с острова начался на прошлой неделе, так как раньше проведение работ было невозможно из-за повышения уровня воды. За последние две недели сотрудники «Экопрома» уже третий раз вывозят мусор с острова. В этот раз большую часть собираемого мусора составил крупногабаритный: диваны, тумбочки, разобранные шкафы и т. д. Целый корабль мусора вновь был доставлен в деревню Большая Толба.

За все это время отходы вывозили только с одного места накопления, находящегося на возвышенности острова. Работы по приведению в порядок двух точек накопления будут продолжены до наведения полной чистоты на острове.