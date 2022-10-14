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Общество

«Большое искусство»: псковский «Морфий» произвел впечатление на петербуржцев

Многочисленные отзывы о спектакле Псковского театра драмы «Морфий» оставили зрители международного театрального фестиваля «Балтийский дом». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе театра.

«Я поняла, какой жуткий голод у меня как у зрителя, как мне необходим хороший театр. Публике уже не нужны шокирующие впечатления и прочая ерунда, а нужен серьезный разговор и большое искусство. Сегодня я испытала всю силу воздействия театра. Это шедевр. Произведение искусства», — передает зрительница. 

Режиссер и художник спектакля – Антон Федоров, известный театральный режиссер, сотрудничавший с «Гоголь-центром» (Москва), «Театром.doc» (Москва), театром «Около дома Станиславского» (Москва) и другими, троекратный номинант Национальной театральной премии «Золотая маска», ученик выдающегося режиссера Юрия Погребничко.

«Мне очень понравилась авторская интерпретация произведений Булгакова. Да, это классика, но интерпретация неклассическая. Удивительно, как режиссеру удалось поместить классический текст в этот жанр, в форму клоунады. У меня много эмоций, благодарю театр», — сказал один из участников спектакля.

Напомним, что Псковский академический театр драмы им. А. С. Пушкина пригласили на фестивали «Русская комедия» в Ростове-на-Дону и «Балтийский дом» в Санкт-Петербурге со спектаклями «Сережа очень тупой» и «Морфий».

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