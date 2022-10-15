Иммунолог назвал способы избежать простуды осенью

10:47, 15 октября 2022, ПАИ

Способы избежать простуды осенью назвал в беседе с «Радио 1» известный иммунолог, педиатр, доктор медицинских наук, профессор и соведущий Елены Малышевой в программе «Жить здорово!» Андрей Продеус. Главный из них — укрепление иммунной системы. Сообщает «Мослента».

«Иммунитет должен отдыхать. Период, когда организм активно восстанавливается — с 23 до 3 часов ночи», — приводит его слова «Радио 1».

Кроме того, чтобы не допустить снижения иммунитета врач рекомендует избегать стресса и правильно питаться. «Сейчас у жителей столичного региона сохраняется латентный дефицит железа, а у 70 процентов горожан из-за климатических особенностей территории — дефицит витамина D», — сказал Продеус.

По словам иммунолога, на распространение простуды не влияет отрицательная температура на улице. Она возникает из-за инфекционного агента, который распространяют люди с простудой и гриппом. Он советует вакцинацию.

Ранее синоптик назвал сроки прихода промозглой осени в Москву. Метеоролог объяснил, что промозглая осень определяется близкой к нулевым значениям дневной температурой и мокрым снегом.