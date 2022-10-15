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Общество

Появились дополнительные разъяснения по отсрочке от призыва для многодетных отцов

Дополнительные разъяснения по отсрочке от призыва в рамках частичной мобилизации для многодетных отцов появились в телеграм-канале «Объясняем.рф».

Сообщается, что в случае, если у мужчины имеются дети, которым еще не исполнилось 16 лет и они находятся на иждивении, то гражданин не подлежит мобилизации.

Мобилизации также не подлежат мужчины, оформившие опекунство или усыновление на троих детей возрастом до 16 лет и если дети находятся на иждивении.

Ранее сообщалось, что частичная мобилизация в России не коснется женщин.

 

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