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Общество

Вице-премьер рассказал о восстановлении Крымского моста

Фото: РИА Новости

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что часть работ на автомобильной полосе Крымского моста уже завершены. Сообщает агентство «Прайм».

«Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Хуснуллин сообщил, что к вечеру субботы по этой полосе планируется запустить грузовой транспорт.

Напомним, 8 октября около 6 часов утра на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль.

 

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