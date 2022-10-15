Вице-премьер рассказал о восстановлении Крымского моста

17:55, 15 октября 2022, ПАИ

Вице-премьер России Марат Хуснуллин рассказал, что часть работ на автомобильной полосе Крымского моста уже завершены. Сообщает агентство «Прайм».

«Хорошая новость с Крымского моста. Спустя всего неделю после ЧП закончили работы на левой части моста. Строители выполнили работы по усилению пролетных строений этой полосы, после чего провели испытания и получили заключение экспертизы», — написал он в своем Telegram-канале.

Накануне Хуснуллин сообщил, что к вечеру субботы по этой полосе планируется запустить грузовой транспорт.

Напомним, 8 октября около 6 часов утра на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль.