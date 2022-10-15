Мобилизованные из Брянской области предположительно стали жертвами теракта под Белгородом

00:01, 16 октября 2022, ПАИ

Погибшие в результате террористического акта в Белгородской области были бойцами 138 бригады. Об этом пишет Telegram-канал «Redovka».

«По предварительным данным, во время занятий по огневой подготовке с добровольцами мигранты расстреляли мобилизованных, которые прибыли на полигон из Брянской области», – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время теракта в Белгородской области убиты 11 человек, ещё 15 получили ранения. Обоих террористов уничтожили ответным огнём.

Позже в сети появился новый фейк о религиозной почве расстрела солдат.