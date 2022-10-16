Руководитель военно-патриотического клуба пострадал в ДТП в Печорском районе

20:58, 16 октября 2022, ПАИ

В Печорском районе во время ДТП пострадал руководитель военно-патриотического клуба «Рубеж» Игорь Тезнев. Авария случилась около 18:30 на автодороге Печоры – Псков.

По предварительным данным, Игорь Тезнев ехал в машине со своей семьей – с женой и тещей. Женщины являются учителями Печорской гимназии.

По имеющейся на данный момент информации, Игорь Тезнев вместе с женой Еленой Тезневой госпитализированы в Псковскую областную больницу в тяжелом состоянии. Теща руководителя погибла на месте ДТП.

Подробнее о произошедшей аварии Псковское агентство информации писало ранее.