Руководитель военно-патриотического клуба пострадал в ДТП в Печорском районе
В Печорском районе во время ДТП пострадал руководитель военно-патриотического клуба «Рубеж» Игорь Тезнев. Авария случилась около 18:30 на автодороге Печоры – Псков.
По предварительным данным, Игорь Тезнев ехал в машине со своей семьей – с женой и тещей. Женщины являются учителями Печорской гимназии.
По имеющейся на данный момент информации, Игорь Тезнев вместе с женой Еленой Тезневой госпитализированы в Псковскую областную больницу в тяжелом состоянии. Теща руководителя погибла на месте ДТП.
Подробнее о произошедшей аварии Псковское агентство информации писало ранее.
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