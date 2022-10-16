Пострадавшая в ДТП в Печорском районе женщина скончалась в карете скорой помощи
Госпитализированная с места аварии в Печорском районе женщина скончалась в карете Скорой помощи.
Напомним, что в Печорском районе у поворота на Мальскую долину произошло столкновение большегруза DAF и ВАЗ-2115.
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