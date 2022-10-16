Директор Пушкинского Заповедника рассказал о планах на грядущий год

23:22, 16 октября 2022, ПАИ

Директор Пушкинского Заповедника Георгий Василевич принял участие в работе совещания о ходе подготовки к 225-летию А.С. Пушкина, которое в ходе своего рабочего визита в Санкт-Петербург провела министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова. Об этом сообщает газета «Пушкинский край».



Как сообщает пресс-служба министерства, руководители пушкинских учреждений страны доложили о работе над юбилейными планами.

В частности в «Михайловском» уже начали работу над новой экспозицией «Эмоции природы, природа эмоций. Пушкинский литературный ландшафт» к юбилейному году, рассказал Георгий Василевич.



«Я надеюсь, что все состоится и лето 2024 года будет особенным: три «Евгения Онегина» — Большого театра, Мариинского театра и телевизионная версия, концерт молодых исполнителей состоятся с июня по август на поляне в Михайловском», – поделился Георгий Васильевич.



Ольга Любимова пояснила, что на сегодня план празднования 225-летия со дня рождения Пушкина включает уже 57 мероприятий. В их числе — комплексная программа реставрации и реэкспозиции мемориальных пушкинских музеев и музеев-заповедников в Российской Федерации, в том числе Всероссийского музея А.С. Пушкина и музея-заповедника «Михайловское», проект Института русской литературы РАН по оцифровке рукописного фонда Пушкинского Дома и созданию научно-просветительского ресурса «Пушкин цифровой», программы и гастроли подведомственных Минкультуры России театров.