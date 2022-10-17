На Северо-Запад движется циклон с дождями и снегом

07:56, 17 октября 2022, ПАИ

Рабочая неделя на Северо-Западе России стартует под аккомпанемент дождей по вине атлантического циклона, местами на севере возможен снег. Об этом сообщает метеоцентр «Фобос».

Отмечается, что только во второй половине периода на юге региона осадки станут затихать. Днём на юге – от +4 до +9 градусов, на севере – от +1 до +6 градусов, в первые дни – на 2–3 градуса теплее.

В Санкт-Петербурге в первую половину недели пройдут дожди, днём – от +8 до +11 градусов, затем осадки прекратятся, но станет прохладнее: после полудня будет от +5 до +8 градусов.

Ранее сообщалось, что 16 октября в Псковской области ожидается небольшой дождь.