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Общество

Минфин направил в кабмин проект о мерах поддержки мобилизованных

Минфин России подготовил и направил в правительство проект постановления о мерах поддержки мобилизованных. В частности, предлагается продлить сроки уплаты налогов и предоставления документов в налоговые органы. Об этом пишет агентство «Прайм», ссылаясь на сообщение министерства. 

«Минфин России подготовил и направил в правительство РФ проект постановления о мерах поддержки мобилизованных граждан», - говорится в сообщении. Там подчеркивается, что меры поддержки в том числе рассчитаны на предпринимателей и организации, где мобилизованный гражданин является единственным участником и руководителем в одном лице, следует из сообщения.

Для мобилизованных предполагаются отсрочка и рассрочка по уплате отдельных обязательных платежей. «На период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, продляются сроки уплаты налогов (за исключением НДФЛ, уплачиваемого в качестве налогового агента и налога на прибыль организаций, удержанного у источника выплаты дохода), сборов (кроме торгового сбора, госпошлины, сбора за пользование объектами животного мира) и страховых взносов, которые приходятся на данный период», - уточняется в сообщении. 

Будут также увеличены сроки представления в налоговые органы деклараций и отчетных документов на период прохождения военной службы и до 25-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы. Кроме того, на шесть месяцев увеличиваются сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании. 

Согласно материалам министерства, на период прохождения военной службы и до 28-го числа включительно третьего месяца, следующего за месяцем окончания периода частичной мобилизации или увольнения с военной службы, приостанавливается вынесение решения о сроках проведения выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами. 

«Предпринимаемые меры направлены на то, чтобы снять юридические коллизии и поддержать мобилизованных ребят», – заявил министр финансов РФ Антон Силуанов, слова которого приводит пресс-служба министерства. 

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов — это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

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