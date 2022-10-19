Как спасти себя в лесу

11:14, 19 октября 2022, ПАИ

Псковская осень вступила в свою завершающую фазу – лес теряет листву, по утрам всё чаще бывают заморозки, температура воздуха и воды в реках и озёрах всё ближе к нулевой отметке. Но грибной сезон продолжается, грибов в наших лесах ещё много, а значит, и грибников, отправляющихся на тихую охоту, по-прежнему сотни и тысячи.

Каждый пятый из потерявшихся

Для псковских сотрудников МВД и МЧС осень – самая напряжённая пора. Начальник Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Псковской области полковник внутренней службы Артём Юрьевич Кузин рассказывает псковским грибникам, как выжить в лесу, если вдруг вы заблудитесь. Советы не только полезные, но и очень важные, ведь речь идёт о том, как сохранить жизнь – самое дорогое, что есть у человека. По данным всероссийского добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт», ежегодно каждый пятый из заблудившихся погибает, погибает раньше, чем его обнаруживают спасатели. Псковская область не исключение, ежегодно теряются в природной среде сотни псковичей, а десятки случаев завершаются трагически.

Заблудился – немедленно вызывай спасателей

1. Перед выходом в лес предупредите родных, куда идете.

2. Если едете в лес на машине, подумайте, хватит ли бензина, чтобы проехать туда и обратно.

3. Не в сумке, а в кармане всегда имейте нож, спички в сухой коробочке и часы – они помогут и не паниковать, и ориентироваться, как по компасу.

4.Одевайтесь ярко. В камуфляже вас могут не найти и с трех метров, предпочтительнее рыжие, красные, желтые, белые куртки, хорошо наклеить светоотражающие полоски или рисунки.

5. Старайтесь не уходить далеко от знакомого маршрута, не «срезайте угол» по незнакомой местности, особенно по болоту.

6. Если потерялся ваш родственник, сразу же вызывайте спасателей. Нередко самостоятельные поиски приводят только к потере драгоценного времени и затаптыванию следов, по которым можно было бы отыскать человека.

7. Если вы пытаетесь, например, докричаться или догудеться (сигналом автомашины) до потерявшегося, ждите его на одном месте достаточно долго. Иногда найденные люди рассказывают, что шли на сигнал, но, выйдя, обнаруживали, что машина только что уехала, не прождав их и пятнадцати минут. А ведь выбежать из леса быстро довольно затруднительно.

8. Нельзя забывать и о том, что поход в лес – это сильные физические нагрузки, которые непривычны для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу может стать плохо. Если у вас есть еще какие-то хронические заболевания, то они могут обостряться, поэтому без необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И конечно, нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы в случае необходимости можно было запить лекарства.

Обними дерево и успокойся. Что делать, если вы заблудились в лесу?

Для того чтобы, будучи в одиночестве в лесу, остаться в живых, нужны элементарные первоначальные знания и огромное желание найти выход из ситуации. Специалисты рекомендуют заблудившемуся, прежде всего, крепко обнять дерево и успокоиться.

1. Не паникуйте, остановитесь и подумайте – откуда пришли, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор (слышно за 3-4 километра), собачий лай (2-3 километра), проходящий поезд (до 10 километров). Трубы на крышах можно увидеть за 3 километра, заводские трубы – за 6 километров, колокольни и башни – за 15 километров. При отсутствии подходящих ориентиров лучше всего «выходить на воду» и двигаться вниз по течению. Ручей обязательно выведет к реке, река – к людям.

2. Если есть возможность, немедленно свяжитесь со специалистами Единой службы спасения по телефону: 112 или 01 (звонок бесплатный).

3. Если точно знаете, что вас будут искать, оставайтесь на месте, разведите костер, пойте песни – по дыму и голосу найти человека легко.

4. Собираясь ночевать, сделайте постель из лапника, костер желательно поддерживать всю ночь – для этого киньте туда пару толстых веток.

5. Если ищете дорогу сами, старайтесь не петлять, ориентируйтесь по солнцу, хорошо, если удалось выйти на линию электропередачи, железную дорогу, газопровод, реку – идя вдоль этих объектов, всегда выйдете к людям, пусть и не там, где предполагали.

6. Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

7. Не пробуйте сокращать путь. Не паникуйте, если поймете, что начинаете кружить. Это обычное явление. Называется оно «фокусом правой ноги» (для тех, у кого толчковая нога – правая, и наоборот, если у вас толчковая – левая. – Прим. авт.). Один шаг у людей всегда короче другого. Как бы вы ни старались идти прямо, вас обязательно будет заносить в сторону. В горах петля будет короче, на равнине – длиннее. Лучше всего, сделав один круг, не пытаться перехитрить судьбу и делать второй, третий. Чтобы выдержать намеченное направление, необходимо выбирать хорошо заметный ориентир через каждые 100-150 м маршрута. Это особенно важно, если путь преградил завал или густой кустарник, которые вынуждают отклониться от прямого направления.

8. Наиболее коварные препятствия в лесу – это болота и трясины. Провалившись в болото, не нужно поддаваться панике, делать резкие движения. Необходимо осторожно, опираясь на лежащий поперек шест, принять горизонтальное положение, затем попытаться достать руками камыш, траву и, подтягиваясь, отползти от опасного места. Если по болоту передвигается несколько человек, надо держаться ближе друг к другу, чтобы иметь возможность в любую минуту оказать помощь товарищу.

9. Если необходимо организовать временную стоянку, это нужно сделать на сухом месте. Построить убежище из подручных материалов, развести костер, пополнить запасы пищи из кладовой природы и ожидать прихода помощи. Расположиться лучше всего поблизости от ручья или речушки, на открытом месте, чтобы всегда иметь под рукой запас воды. Кроме того, прохладный ветерок, постоянно дующий в ночные часы, будет лучшей защитой от нападения полчищ гнуса, чем дымокурные костры. Временным укрытием может служить навес, шалаш, землянка. В теплое время года можно ограничиться постройкой простейшего навеса.

10. Сделайте себя видимым. Прежде всего, необходимо найти открытое место, лучше на возвышении, соорудить на ближайшей же полянке три высоких (метра три) креста из еловых сучьев. Если есть спички, можно разжечь три костра, или пяткой проделать в земле три глубокие бороздки, или сложить три каменные кучки вблизи тропы, поскольку спасатели, как правило, идут по ней. Одним словом, устанавливать такие знаки, каких в обычной природе не существует, и которые могут быть видны с вертолета. Можно, к примеру, повесить на елку украшения из мусора (бутылки, банки, пакетики от чипсов и т. п.).

Разведение огня

Прежде чем разводить огонь, следует принять все меры для предупреждения лесного пожара. Это особенно важно в сухое, жаркое время года. Место для костра выбирают в стороне от хвойных и особенно высохших деревьев. Тщательно очищают пространство на метр-полтора вокруг от сухой травы, мха и кустарника. Если почва торфяниста, то, чтобы огонь не проник сквозь травяной покров и не вызвал возгорания торфа, насыпают «подушку» из песка или земли. Зимой при высоком снежном покрове снег тщательно утаптывают, а затем сооружают помост из нескольких стволов деревьев. Используйте в качестве топлива высохшие деревья и ветки. В мокрую погоду сухое топливо можно найти под стволами поваленных деревьев. В качестве топлива можно использовать сухие травы, а иногда даже уголь или торф, которые могут находиться на поверхности почвы.

Также могут быть использованы и некоторые растения, но ни в коем случае не ядовитые. Для разведения огня можно воспользоваться тем, что быстро зажигается, к примеру, маленькие бруски сухого дерева, еловые шишки, кора деревьев, хворостинки, засохшие еловые иглы, травы. Даже в дождь смола еловых шишек или сухие пни быстро загорятся. Сухая кора березы также содержит смолистые вещества, которые быстро загораются. Для разжигания огня пользуются сухими веточками, которые обстругивают так, чтобы стружка оставалась на них в виде «воротничка». Поверх укладывают тонкие щепочки, расщепленную сухую кору (лучше березовую), высохший мох. Топливо в костер добавляют понемногу. По мере увеличения пламени можно класть более крупные ветви. Укладывать их надо по одной, неплотно, чтобы обеспечить хороший доступ воздуха. Если забыть об этом, даже жарко горящий костер может «задохнуться». Защитите огонь от ветра при помощи щита (ветролома) или отражателя, который направит тепло в необходимом направлении. Правильно поддерживайте огонь Используйте свежесрубленные бревна или торец толстого гнилого бревна, чтобы огонь горел медленно. Защищайте красные огоньки от ветра. Покрывайте их пеплом и сверху слоем почвы. Таким образом, вам легче будет поддерживать огонь, чем разводить его заново.

Маленький огонь легче разводить и контролировать, чем большой. Несколько маленьких костров, разведенных в холодную погоду вокруг вас, дадут больше тепла, чем большой костер. Для приготовления пищи и просушивания одежды наиболее удобен костер «шалаш», дающий большое, ровное пламя, или «звездный» из 5-8 расположенных звездообразно сухих стволов. Их поджигают в центре и сдвигают по мере сгорания. Для обогрева во время ночлега или в холодную погоду на толстый ствол веером укладывают 3-4 стволика потоньше. Такой костер называется таежным. Для обогрева в течение продолжительного времени пользуются костром нодьей. Два сухих ствола укладывают один на другой и закрепляют по концам с обеих сторон кольями. Между стволами вставляют клинья и в просвет закладывают растопку. По мере обгорания древесины пепел и золу время от времени очищают. Уходя с места стоянки, тлеющие угли необходимо тщательно загасить, залив их водой или забросав землей.

Разведение огня без спичек

Прежде чем попробовать зажечь огонь без спичек, приготовьте несколько сухих легковоспламеняющихся материалов. Затем укройте их от ветра и влаги. Хорошими веществами могут быть гниль, лоскутки одежды, веревка или бечевка, деревянные стружки и опилки, птичьи перья, шерстистые ворсинки растений и другие.

1. Объектив фотоаппарата, выпуклая линза от бинокля или телескопа, наконец, зеркало могут быть использованы для фокусирования солнечных лучей на легковоспламеняющиеся вещества.

2. В случае отсутствия спичек существует способ быстро зажечь сухой трут. В качестве кремня может служить твердый кусок камня. Держите кремень как можно ближе к труту и ударьте им о стальное лезвие ножа или о какой-нибудь маленький брусок стали. Ударяйте так, чтобы искры попадали в центр трута.

Водообеспечение

Отсутствие воды в течение суток отрицательно сказывается на моральном состоянии человека, снижает его боеспособность, волевые качества, вызывает быструю утомляемость. При ограниченных запасах воды организм теряет с потом много жидкости и обезвоживается, очень важно снизить потоотделение. Этого можно достигнуть, защитив себя от прямой солнечной радиации с помощью простейшего солнцезащитного тента, ограничив физическую нагрузку в жаркое время суток, увлажняя одежду и т. д.

1. Дождевая вода. Чтобы собрать дождевую воду, выкопайте ямку и выложите ее большими листьями, чтобы собранная вода не впиталась в землю.

2. Роса. Когда идет дождь, обвяжите тканью дерево. Вода, стекающая вдоль ствола, будет задерживаться и капать в емкость, поставленную внизу.

3. Вода из природных источников. Перед употреблением воды из реки, ручья и т. д. ее необходимо (по возможности) вскипятить.

4. Все растения постоянно испаряют хотя бы небольшое количество воды, ее можно уловить с помощью обыкновенного мешочка из полиэтилена. Мешочек надевается на куст, ветку дерева и завязывается у основания. Вода, испаряемая растением, оседает в виде капель на внутренней поверхности полиэтилена, которые скапливаются в нижней части пакета. За час в зависимости от величины растения можно собрать до 50-80 мл воды. Важно, что этот способ практически не требует никаких физических усилий.

Да, выживание в одиночку в лесу – это целая наука. Редакция ПАИ (Псковское агентство информации) желает читателям, отправляясь в лес, всегда помнить и быть готовыми воспользоваться советами полковника Артёма Кузина, но никогда не попадать в ситуацию, когда бы эти знания пригодились.