Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В Совфеде дали разъяснения по трудовым гарантиям для мобилизованных

Разъяснения по трудовым гарантиям для мобилизованных дала сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Трудовой договор с мобилизованным работником не расторгается, а приостанавливается. Рабочее место за ним сохраняется, отметила она.

Кроме того, сенатор обратила внимание, что расторжение трудового договора в этот период возможно только при ликвидации работодателя или по окончании срочного договора.

«На время приостановления договора у работника сохраняются предоставленные ранее социально-трудовые гарантии: дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий членов семьи», - продлолжила Елена Бибикова.

На время мобилизации работника работодатель может временно взять на его место другого человека по срочному договору. Период приостановления засчитывается в трудовой стаж и стаж работы по специальности, заметила она.

Члены семьи мобилизованных и добровольцев не могут без согласия привлекаться к сверхурочной и ночной работе, направляться в командировки, добавила сенатор.

Родители детей до 18 лет имеют преимущественное право на сохранение рабочих мест при сокращении, если второй родитель мобилизован, заключил контракт или стал добровольцем, пояснила она.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

17 октября 2022

Для псковских студентов отменили льготный проезд в междугородних автобусах
17 октября 2022

Специалист рассказала, что молоко матери «подстраивается» под её ребёнка
17 октября 2022

Псковский врач: Количество курсов подготовки к родам растёт
17 октября 2022

Вертолетная площадка для эвакуации пациентов появилась в Великих Луках
17 октября 2022

В Совфеде дали разъяснения по трудовым гарантиям для мобилизованных
17 октября 2022

Круглый стол о грудном вскармливании проходит в медиацентре ПАИ
17 октября 2022

«АвтоВАЗ» хочет расширить программу субсидирования покупки автомобилей
17 октября 2022

ВИДЕО 600 школьников со всей России побывали в Псковской области

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...