В Совфеде дали разъяснения по трудовым гарантиям для мобилизованных
Разъяснения по трудовым гарантиям для мобилизованных дала сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.
Трудовой договор с мобилизованным работником не расторгается, а приостанавливается. Рабочее место за ним сохраняется, отметила она.
Кроме того, сенатор обратила внимание, что расторжение трудового договора в этот период возможно только при ликвидации работодателя или по окончании срочного договора.
«На время приостановления договора у работника сохраняются предоставленные ранее социально-трудовые гарантии: дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий членов семьи», - продлолжила Елена Бибикова.
На время мобилизации работника работодатель может временно взять на его место другого человека по срочному договору. Период приостановления засчитывается в трудовой стаж и стаж работы по специальности, заметила она.
Члены семьи мобилизованных и добровольцев не могут без согласия привлекаться к сверхурочной и ночной работе, направляться в командировки, добавила сенатор.
Родители детей до 18 лет имеют преимущественное право на сохранение рабочих мест при сокращении, если второй родитель мобилизован, заключил контракт или стал добровольцем, пояснила она.
Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.