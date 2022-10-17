В Совфеде дали разъяснения по трудовым гарантиям для мобилизованных

14:10, 17 октября 2022, ПАИ

Разъяснения по трудовым гарантиям для мобилизованных дала сенатор от Псковской области, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Трудовой договор с мобилизованным работником не расторгается, а приостанавливается. Рабочее место за ним сохраняется, отметила она.

Кроме того, сенатор обратила внимание, что расторжение трудового договора в этот период возможно только при ликвидации работодателя или по окончании срочного договора.

«На время приостановления договора у работника сохраняются предоставленные ранее социально-трудовые гарантии: дополнительное страхование, негосударственное пенсионное обеспечение, улучшение социально-бытовых условий членов семьи», - продлолжила Елена Бибикова.

На время мобилизации работника работодатель может временно взять на его место другого человека по срочному договору. Период приостановления засчитывается в трудовой стаж и стаж работы по специальности, заметила она.

Члены семьи мобилизованных и добровольцев не могут без согласия привлекаться к сверхурочной и ночной работе, направляться в командировки, добавила сенатор.

Родители детей до 18 лет имеют преимущественное право на сохранение рабочих мест при сокращении, если второй родитель мобилизован, заключил контракт или стал добровольцем, пояснила она.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.