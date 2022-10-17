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Общество

Съемки сериала «Условный мент» пройдут на улицах Пскова

Съемки сериала «Условный мент», главную роль в котором исполняет Денис Рожков, известный по киноленте «Глухарь», пройдут в Пскове с 18 по 21 октября. Об этом Псковскому агентству информации рассказала представитель съемочной группы.

Псковичи смогут увидеть съемочный процесс своими глазами. Где именно пройдут съемки пока неизвестно, но съемочная обещает, что Псков будет появляться не эпизодически, съемки будут крупными.

Также представитель съемочной группы рассказала ПАИ, почему именно Псков был выбран в качества места съемок: «Псков – очень красивый город, особенно золотой осенью, поэтому именно он был выбран для схемок. У вас есть, что показать зрителю: и памятники, и храмы, и колокольни, и многое другое».

Помимо известных актеров, участие в съемках примут и местные жители, всего около 20 человек.

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