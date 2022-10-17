Мобилизованным из Псковской области стали приходить первые выплаты

15:46, 17 октября 2022, ПАИ

Меры поддержки мобилизованных и их семей обсудил губернатор Михаил Ведерников с председателем комитета по социальной защите Псковской области Ольгой Евстигнеевой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе правительства региона.

Главный вопрос повестки дня — предоставление мер соцподдержки мобилизованным и членам их семей. Указом губернатора мобилизованные граждане получат единовременную денежную выплату в размере 50 тысяч рублей. Необходимые средства выделили из резервного фонда правительства Псковской области. Первые выплаты уже производят, отметила Ольга Евстигнеева.

Глава региона подчеркнул, что меры социальной поддержки семей мобилизованных имеют приоритетный характер. Председатель комитета рассказала, что работа строится во взаимодействии с Центром помощи семьям мобилизованных граждан в Пскове, а в районах — с ответственными специалистами в Центрах социального обслуживания.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.