Семьи погибших в теракте на Белгородском полигоне получат по два миллиона рублей

16:40, 17 октября 2022, ПАИ

Семьям погибших при стрельбе на полигоне в Белгородской области нижегородцев заплатят по два миллиона рублей, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Об этом пишет «АиФ».

Глава региона принял решение о том, чтобы приравнять погибших нижегородских солдат к участникам СВО. Материальную помощь выплатят в равных долях на каждого члена семьи погибшего: супругу, родителей погибшего, а также на несовершеннолетних детей или детей старше 18 лет, если они обучаются в вузах на очной форме или имеют инвалидность.

Напомним, 15 октября в Белгородской области во время военных учений на полигоне два гражданина одной из стран СНГ совершили теракт. В результате погибли 11 человек и пострадали ещё 15, в том числе мужчины из Нижегородской области.