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Общество

В Минцифры доработали форму отсрочки от частичной мобилизации

В Минцифры доработали форму отсрочки от частичной мобилизации. Теперь на «Госуслугах» доступны заявления для работника и работодателя, которые нужно заполнить при увольнении и найме на работу, сообщает Telegram-канал «Объясняем.рф». 

Для работника

Если мужчина, соответствующий условиям отсрочки от мобилизации, переходит из одной аккредитованной Минцифры ИТ- или телеком-компании в другую, ему нужно повторно отправить заявление на отсрочку и указать данные о новом месте работы. 

Информация поступит в Минобороны на следующий рабочий день. 

Для работодателя

Если из аккредитованной ИТ- или телеком-компании уволился сотрудник, необходимо заполнить эту форму и убрать его из списков на отсрочку. В ней необходимо указать паспортные данные и СНИЛС уволившегося работника. 

Подать заявление может руководитель или лицо с доверенностью от руководителя на «Госуслугах». Данные будут переданы в Минобороны на следующий рабочий день. 

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

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В Минцифры доработали форму отсрочки от частичной мобилизации


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