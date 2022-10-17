Придет ли в Псковскую область шторм из Петербурга, рассказала синоптик

18:18, 17 октября 2022, ПАИ

Грозит ли Псковской области шторм, поднявшийся в Санкт-Петербурге, рассказала корреспонденту Псковского агентства информации руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

«У нас нет, это севернее, Санкт-Петербург находится севернее. У нас был ветер ощутимый, чувствительный, но не то, что в Санкт-Петербурге. Да, у нас тоже будет дождь и ночью, и днём, но это нельзя назвать штормом», – сказала Тала Нещадимова.

Также она добавила, что до 20 октября температура воздуха днём составит от +8 до +10 градусов, ночью – от 0 до +3.

«С 20 числа будет понижение температуры, но прекратятся осадки, поэтому осадков в виде снега мы не прогнозируем. Ночные температуры – от -1 до +3, дневные – от +5 до +8 градусов», – уточнила синоптик.