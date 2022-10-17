От рухнувшего самолёта жилой дом горит с первого по девятый этажи

19:12, 17 октября 2022, ПАИ

Минобороны РФ подтвердило, что при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома ЮВО потерпел крушение самолет Су-34.

Самолет упал в черте города Ейск, сообщает РИА Новости.

По докладу катапультировавшихся летчиков, причиной крушения стало возгорание одного из двигателей при взлете.

На месте падения Су-34 во дворе одного из жилых кварталов произошло возгорание топлива самолета.

Жилой дом в Ейске после падения самолета горит с первого по девятый этажи, сообщил ТАСС со ссылкой на местных очевидцев. Площадь пожара в жилом доме в Ейске составляет 2 тысячи квадратных метров, сообщают экстренные службы. По предварительным данным, после падения самолета на дом в Ейске повреждено 15 квартир.

Информация о погибших и пострадавших при ЧП в Ейске уточняется. По предварительным данным, как минимум один человек погиб при крушении самолёта в Ейске, ещё троих, в том числе ребёнка, госпитализировали в тяжёлом состоянии, сообщают СМИ.