Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачено по 1 млн рублей

23:04, 17 октября 2022, ПАИ

Семьям погибших при ЧП в Ейске будет выплачен 1 млн руб. Такое решение принял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, сообщает РИА Новости.

По данным на 22:00, известно о гибели четырех человек и 25 пострадавших. Несколько человек числятся в списках пропавших без вести.

Замгубернатора Краснодарского края Анна Минькова подтвердила «Газете.Ru», что три человека получили фатальные травмы при падении с верхних этажей дома.

Угрозы обрушения многоквартирного дома в Ейске на данный момент нет, сейчас эвакуированы 250 человек, из них 40 детей, сообщили РИА Новости в министерстве гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края.

Жителям пострадавшего дома будут куплены новые квартиры, если дом не будет подлежать восстановлению, заявил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Сейчас он находится на месте ЧП.

«Мы оказываем максимальную помощь каждому, кто нашелся, для того, чтобы обеспечить всем необходимым. А дальше будем исходить из того, будет ли дом восстановлен, либо мы будем покупать квартиры, размещать их в новых квартирах…» – сказал Вениамин Кондратьев.