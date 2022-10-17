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Происшествия

Количество погибших в Ейске выросло до шести человек

Шесть человек погибли и 19 ранены после крушения военного самолета в Ейске. Судьба еще шестерых неизвестна, сообщила «Комсомольская правда».

На месте ЧП в Ейске сейчас руины. От самолета, рухнувшего рядом с девятиэтажным домом, осталась лишь груда железа. 

Ничего не осталось и от припаркованных во дворе автомобилей –  они выгорели полностью. На месте продолжают работать спасатели.

Летчик-испытатель и Герой России Магомед Толбоев заявил, что в случае доказательства вины пилотов разбившегося в Ейске самолета, их следует посадить в тюрьму. Об этом сообщает «Газета».

«Если они придурки, их надо сажать в тюрьму. Я всегда это говорил. Я жестко отношусь к такому. Сам себе никогда не позволял этого. Если они это сделали, то туда им и дорога — в тюрьму. Но надо сначала разобраться», — заявил Толбоев.

Он предложил свою помощью родному городу в сложившейся ситуации. Летчик отметил, что знает каждый квадратный метр Ейского залива и готов вылететь на место происшествия.

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