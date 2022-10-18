Кадровый конкурс «Лидер года 2022» обсуждают в медиацентре ПАИ

12:04, 18 октября 2022, ПАИ

18 октября в медиацентре ПАИ проходит пресс-конференция, посвященная региональному кадровому конкурсу «Лидер года 2022».

Как попасть на конкурс под патронатом губернатора Псковской области, кто может участвовать в отборе, чем конкурс этого года отличается от предыдущего, какие испытания пройдут будущие лидеры?

Напомним, конкурс нацелен на выявление людей, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами, их общественную поддержку и карьерное продвижение, а также формирование кадрового управленческого и профессионального резервов региона.