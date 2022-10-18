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Общество

Мобилизованным могут вернуть деньги за покупки для службы

Зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов предложил возмещать мобилизованным гражданам их затраты на покупки бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей. Такая идея сформулирована в его письме главе Минфина Антону Силуанову, пишут «Известия».

Потраченные средства, по мнению Наумова, можно вернуть за счет социального вычета. Этот механизм уже действует в отношении расходов на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов: можно подать декларацию в налоговую и вернуть часть потраченных средств. В случае с оплатой высокотехнологичной медицинской помощи лимита нет.

Станислав Наумов отметил, что расходы некоторых мобилизованных достаточно значительны. По его словам, на один бронежилет у граждан уходит от 180 тыс. рублей.

Альтернативой социальному вычету, по мнению парламентария, может быть прямой кешбэк по предъявленным чекам. Этот механизм уже обкатан в туристической отрасли — люди могли вернуть до 20% своих трат.

Что чаще всего покупают псковичи в период частичной мобилизации, читайте в материале Псковского агентства информации. 

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