Пойти за грибами и не вернуться

12:01, 18 октября 2022, ПАИ

По данным всероссийской добровольной поисково-спасательной организации «ЛизаАлерт», в нашей стране ежегодно погибает до 6000 человек, потерявшихся в природной среде. А как обстоят дела с потеряшками в Псковской области?

Блудят все?

Со дня выхода моей предыдущей публикации на грибную тему прошло ровно две недели. Как вы помните, я рассказывал, как однажды крепко заблудился и поделился своим опытом, как не повторять моих ошибок, что необходимо предпринимать, чтобы не потеряться в псковском лесу (ссылка на публикацию ПАИ «На Псковщине сезон тихой охоты в разгаре» от 03.10.22.).

После выхода публикации друзья, товарищи и просто знакомые буквально завалили меня живописнейшими фотографиями своих корзинок, лукошек и даже коробов, до верху наполненных грибами, да ещё и преимущественно красавцами-белыми.

За всех я был искренне рад, всех поздравил с удачной охотой. Но удивило не это, бывали и более урожайные годы, прошлый 2021-й например. Удивило, что все без исключения поделились со мной не только радостью от переполненных корзин, но и серьёзными историями о том, как и они тоже блудили в лесу, а некоторые и не по одному разу, кое-кому даже ночевать приходилось среди берёз и ёлок. А два рассказа и вовсе оказались с трагическим финалом. Общая картина меня очень удивила. И заинтересовала.

Если столько потеряшек только среди моих знакомых, а сколько же тогда нас всего? С этим вопросом я обратился в пресс-службу Главного управления МЧС по Псковской области и уже на другой день получил голые цифры статистики. Я был поражён. Даже для меня, бывшего военного, имевшего и имеющего до сих пор большую практику посещений псковских лесов, болот и водоёмов, цифры оказались неожиданно серьёзными. Судите сами…

За 2020 год сотрудниками МЧС по Псковской области зафиксировано 114 обращений на поиск 104 граждан, потерявшихся в природной среде, из них:

77 человек спасены;

12 человек погибшие;

15 человек не найдены;

За 2021 год зафиксировано 86 обращений на поиск 116 граждан, потерявшихся в природной среде, из них:

104 человека спасено;

5 человек погибшие;

7 человек не найдены;

За 2022 год (данные на 04.10.22.) зафиксировано 60 обращений на поиск 69 граждан, потерявшихся в природной среде, из них:

56 человек спасено;

7 человек погибшие;

6 человек не найдены;

Для проведения поисковых работ от подразделений, подчиненных Главному управлению, в 2022 году привлекались силы в количестве 193 человек и 59 ед. техники.

Поиски начинаются незамедлительно

После моего беглого ознакомления с цифрами вопросов возникло ещё больше. В какое время года, в каких лесах теряются псковичи? Кого больше среди потерявшихся – мужчин или женщин? Какова основная причина смерти невернувшихся? Куда обратиться за помощью, если кто-то заблудился? Как проходят поиски? Я вновь обратился в Главное управление МЧС России по Псковской области, где сразу же встретил понимание и получил исчерпывающую информацию. На все вопросы ответил начальник Центра управления в кризисных ситуациях полковник внутренней службы Артём Юрьевич Кузин:

- Наибольшее число потерявшихся в лесу на территории Псковской области - всегда осенью, – в заочной форме, письменно отвечал Артём Юрьевич. - Псковский, Гдовский, Печорский, Струго-Красненский и Порховский районы – это территории, на которых чаще всего теряются люди в природной среде. Вы удивитесь, но чаще теряются в лесу граждане мужского пола. Основная причина смерти потерявшихся в природной среде - переохлаждение. Случаев смерти людей, связанной с дикими животными в природной среде, на территории Псковской области не зафиксировано.

- Если гражданин заблудился в лесу, необходимо немедленно связаться со специалистами Центра обработки вызовов по телефону 112 (звонок бесплатный), а также с дежурным горячей линии Добровольческого поискового отряда «ЛизаАлерт» - 8-800-700-54-52 (бесплатный номер для всех регионов).

- Мероприятия по поиску заблудившихся граждан начинаются незамедлительно при поступлении соответствующей информации и до момента обнаружения заблудившегося или потерявшегося гражданина. Потерявшихся граждан начинают искать после оформления и подачи заявления в органы внутренних дел. В полиции заявление принимают сразу, правила, что надо подождать трое суток, не существует! Лесные заявки входят в категорию срочных поисков. Сотрудники полиции, исходя из информации от заявителя и после опроса свидетелей, определяют район поиска, делят его на участки и распределяют их между группами из сотрудников, добровольцев из населения и поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». При необходимости подразделения УМВД обращаются за помощью к спасателям.

- При поступлении заявки на оказание помощи в поисках в лес выезжает машина со спасателями и специальным сигнальным громкоговорящим устройством, которое слышно на расстоянии до полукилометра. Прибыв в квадрат предполагаемого местонахождения потерявшегося, если связь с заблудившимся есть, спасатели включают сигнал и спрашивают у заблудившегося, слышит он звук или нет. Если не слышит, спасатели едут дальше, если же слышит, интересуются, насколько хорошо. И продолжают двигаться, пока заблудившийся не станет хорошо его различать.

Тогда автомобиль останавливается, и в лес выходит поисковая группа, при этом в машине остается один спасатель, который периодически подает звуковой сигнал и поддерживает связь с коллегами и потерявшимся гражданином. Звуки сирены должны сориентировать заблудившегося, что сигнал доносится со стороны дороги. Если связи с заблудившимся нет, то определив, со слов сотрудника полиции, место входа потерявшегося в лес, спасатели ставят машину на кромке лесного массива и дают порционные сигналы. Многим потерявшимся именно такой способ помог найти дорогу.

Результаты поисков, к сожалению, бывают разные

В конце августа 2022 года ушел в лес и не вернулся пенсионер из садоводства «Торошинка». Попытка родственников самостоятельно найти пожилого мужчину результатов не дала. Тогда они обратились в полицию и к спасателям. Прибывшие на место пять сотрудников поисково-спасательного отряда нашли пропавшего грибника за 40 минут. Далеко мужчина, инвалид второй группы, не ушел. Он просто упал и не смог подняться. Пытался доползти до тропинки, но выбился из сил и так и остался лежать в зарослях кустарника, где его и нашли спасатели.

В воскресенье, 9 октября 2022 года, в службу спасения с сотового телефона дозвонилась женщина и сообщила, что три её товарища заблудились в лесу. В этом случае спасатели имели возможность не только подавать сигналы громкоговорящим устройством, но и периодически связывались с потерявшимися по мобильному телефону. Люди сориентировались и вышли из леса.

В середине сентября 2022 года Федоров Алексей Валентинович 1979 г. р., пскович, отправился за грибами в лес в районе деревни Гверстонь Печорского района. Алексей в свое время работал ведущим на радио «Пилот». В соцсетях сообщили, будто пропавшего видела старушка в Печорском районе. Пока эта информация официального подтверждения не нашла. Не дали результатов и сами поиски. Для поиска привлекались волонтеры, спасатели. Пропавшего искали даже с воздуха с помощью летательных аппаратов.

Мобильник в помощь. Наконец-то!

- С 1 июля в стране вступил в силу закон «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности», который ускоряет поиск пропавших людей с помощью геолокации в мобильных телефонах. – продолжил отвечать на вопросы полковник Кузин. - Но механизмы применения нового закона в службах спасения пока ещё только предстоит отработать. Грибникам надо знать, что мобильный телефон - их спасение от стресса. Рекомендуется установить в телефоне специальное мобильное приложение («Мобильное приложение по безопасности МЧС России»).

Приложение доступно для бесплатного скачивания в онлайн-магазинах Google Play, App Store и успешно работает на операционных системах мобильных устройств IOS и Android. И не важно, что далеко не везде в псковских лесах есть связь. Если человек установил это приложение и отправляет СМС-сообщение, то к нему (к СМС-сообщению) автоматически «притягиваются» координаты, причем они будут точными и видимыми для спасателей. Если в лесу нет интернета, а сообщения уходят, то приложение все равно работает: в этом случае потерявшегося человека можно найти по телефону. (До 1 июля 2022 года получить данные геолокации телефона потерявшегося гражданина (координаты) можно было только по решению суда и процедура занимала от нескольких дней до нескольких недель. – Прим. авт.).

В конце нашей заочной беседы Артём Юрьевич уточнил цифры, полученные мною неделю назад из пресс-службы МЧС по Псковской области и приведённые выше. К сожалению, они не стали лучше. За 8 прошедших суток (с 04.10.22. по 12.10.22.) зафиксировано ещё 3 обращения на поиск 3 граждан, потерявшихся в природной среде. Двое спасены, а ещё один человек, к несчастью, погиб до обнаружения.

P. S. Заблудились? Главное - не паниковать! Что такое «фокус правой ноги»? Зачем обнимать дерево? Как выжить в лесу? Как добыть воду и зажечь костёр без спичек? Эти и другие советы от начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Псковской области полковника внутренней службы Артёма Юрьевича Кузина читайте завтра на страницах ПАИ.