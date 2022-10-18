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Сергей Митюшкин назначен и. о. главного врача Псковской горбольницы

И. о. главного врача Псковской городской больницы назначен Сергей Митюшкин. Об этом Псковскому агентству информации сообщила председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Ранее Сергей Митюшкин являлся заместителем главного врача по клинико-экспертной работе.

Сергей Анатольевич Митюшкин родился в 1968 году. Окончил военно-медицинский факультет Куйбышевского медицинского института по специальности «Лечебное дело».

Работал военным врачом в ВС России. Являлся начальником терапевтического отделения военного госпиталя 104-й гвардейской ВДД. Служил начальником медицинской службы Ульяновского гвардейского Суворовского военного училища Воздушно-десантных войск. Также работал главным специалистом-экспертом в отделе инженерно-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической и медицинской защиты управления гражданской защиты ГУ МЧС России по Ульяновской области. С 2021 года он работает в Псковской городской больнице.

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