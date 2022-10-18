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Общество

Территорию вокруг скейт-парка благоустроят в Великих Луках

Территорию вокруг скейт-парка на острове Дятлинка в Великих Луках планируют обустроить. Как сообщает районная газета «Великолукская правда. Новости», предложение благоустроить это пространство озвучил губернатор Псковской области Михаил Ведерников во время рабочего выезда в муниципалитет 18 октября.

Также Михаил Ведерников взял на вооружение просьбу юных великолучан сделать новые спортивные площадки, на которых можно будет с комфортом заниматься разными видами спорта. 

Напомним, сегодня глава региона уже побывал на площадке строительства подземных пешеходных переходов на пересечении проспекта Ленина и улицы Дьяконова.

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