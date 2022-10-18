Съемки спецсерии сериала «Условный мент» стартовали в Пскове

14:06, 18 октября 2022, ПАИ

На набережной реки Великой в Пскове снимают спецсерию сериала «Условный мент», передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Одна из задач сериала, по словам представителя пресс-службы Пятого канала, - раскрыть красоту России. Съемки уже проходили в Ульяновске, Красноярске, Вологде, Владикавказе и в Крыму.

Съемочная группа обратила внимание на то, что Псков очень хорошо смотрится в кадре, и отметила очень живые «декорации» и дух древности.

Съемки сериала будут проходить в Пскове с 18 по 21 октября включительно. В эти дни у псковичей и гостей города есть уникальная возможность увидеть любимых артистов на улицах города. В первый день съемок планируется снять сцены в частных домах на Ольгинской набережной, 2 и на улице Фрунзе, 52.

Объекты подобраны в соответствии со сценарием сериала. Одним из мест, которые особенно тщательно выбирала съемочная группа, стал дом на улице ДОС, 115, расположенный между хрущевскими многоэтажками.