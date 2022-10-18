Для съемок перестрелки в Пскове не нашли подходящего места

14:45, 18 октября 2022, ПАИ

Съемочная группа сериала «Условный мент» не смогла снять в Пскове сцену перестрелки из-за отсутствия в городе заброшенных зданий, рассказали Псковскому агентству информации организаторы съемок.

Изначально планировалось снять в Пскове сцену массовой перестрелки в стиле 90-х. Однако найти подходящее для этого заброшенное здание в Пскове киногруппе не удалось, поэтому сцену перестрелки для сериала теперь будут снимать в Санкт-Петербурге. Там, по словам съемочной группы, таких мест достаточно.

Съемки сериала будут проходить в Пскове с 18 по 21 октября включительно. В эти дни у псковичей и гостей города есть уникальная возможность увидеть любимых артистов на улицах города. В первый день съемок планируется снять сцены в частных домах на Ольгинской набережной, 2 и на улице Фрунзе, 52.

Объекты подобраны в соответствии со сценарием сериала. Одним из мест, которое особенно тщательно выбирала съемочная группа, стал дом на улице ДОС, 115, расположенный между хрущевскими многоэтажками.

Из спецсерии телезрители узнают, почему главный герой сериала Дмитрий Рыжов стал условным ментом и как произошла ситуация, из-за которой ему пришлось превысить полномочия. В первых трёх сезонах зрителям показали, что Дмитрий Рыжов – бывший оперативник, отсидевший в колонии за превышение полномочий. После тюрьмы он устраивается работать в Жилкомсервис, чтобы зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному району и больше не иметь ничего общего с полицией.

Арина Гордеева становится участковым этого же района, в котором всем заправляет бизнесмен Вениамин Воронов – он же Веня Ворон. Под его «покровительством» находятся практически все злачные точки и многие предприятия, которые за немалую долю прикрывает местный участковый капитан Тельцов.