Стали известны детали сюжета псковской спецсерии сериала «Условный мент»

15:32, 18 октября 2022, ПАИ

Стали известны подробности сюжета спецэпизода сериала «Условный мент», который снимают в Пскове с 18 по 21 октября.

Сюжет закручивается на основе конфликта двух влиятельных кланов, которые пытаются присвоить себе пищеперерабатывающий комбинат. В какой-то момент стороны пришли к компромиссу, но человека, которого поставили на пост директора, убили в Москве во время празднования назначения.

В столице понимают, что псковская полиция по ряду причин не будет расследовать это дело, поэтому присылают в Псков специалиста из Москвы. Кто стоит за этим убийством и почему служителю закона Дмитрию Рыжову пришлось превысить свои полномочия, зрителям предстоит узнать в финале спецсерии.

Съемки сериала будут проходить в Пскове с 18 по 21 октября включительно. В эти дни у псковичей и гостей города есть уникальная возможность увидеть любимых артистов на улицах города. В первый день съемок планируется снять сцены в частных домах на Ольгинской набережной, 2 и на улице Фрунзе, 52. Объекты подобраны в соответствии со сценарием сериала. Одним из мест, которое особенно тщательно выбирала съемочная группа, стал дом на улице ДОС, 115, расположенный между хрущевскими многоэтажками.

В первых трёх сезонах зрителям показали, что Дмитрий Рыжов – бывший оперативник, отсидевший в колонии за превышение полномочий. После тюрьмы он устраивается работать в Жилкомсервис, чтобы зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному району и больше не иметь ничего общего с полицией.

Арина Гордеева становится участковым этого же района, в котором всем заправляет бизнесмен Вениамин Воронов – он же Веня Ворон. Под его «покровительством» находятся практически все злачные точки и многие предприятия, которые за немалую долю прикрывает местный участковый капитан Тельцов.