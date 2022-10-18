Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Стали известны детали сюжета псковской спецсерии сериала «Условный мент»

Фото здесь и далее: Администрация Пскова

Стали известны подробности сюжета спецэпизода сериала «Условный мент», который снимают в Пскове с 18 по 21 октября. 

Сюжет закручивается на основе конфликта двух влиятельных кланов, которые пытаются присвоить себе пищеперерабатывающий комбинат. В какой-то момент стороны пришли к компромиссу, но человека, которого поставили на пост директора, убили в Москве во время празднования назначения.

В столице понимают, что псковская полиция по ряду причин не будет расследовать это дело, поэтому присылают в Псков специалиста из Москвы. Кто стоит за этим убийством и почему служителю закона Дмитрию Рыжову пришлось превысить свои полномочия, зрителям предстоит узнать в финале спецсерии.

Съемки сериала будут проходить в Пскове с 18 по 21 октября включительно. В эти дни у псковичей и гостей города есть уникальная возможность увидеть любимых артистов на улицах города. В первый день съемок планируется снять сцены в частных домах на Ольгинской набережной, 2 и на улице Фрунзе, 52. Объекты подобраны в соответствии со сценарием сериала. Одним из мест, которое особенно тщательно выбирала съемочная группа, стал дом на улице ДОС, 115, расположенный между хрущевскими многоэтажками.

В первых трёх сезонах зрителям показали, что Дмитрий Рыжов – бывший оперативник, отсидевший в колонии за превышение полномочий. После тюрьмы он устраивается работать в Жилкомсервис, чтобы зарабатывать деньги, ездить на своей аварийной машине по родному району и больше не иметь ничего общего с полицией.

Арина Гордеева становится участковым этого же района, в котором всем заправляет бизнесмен Вениамин Воронов – он же Веня Ворон. Под его «покровительством» находятся практически все злачные точки и многие предприятия, которые за немалую долю прикрывает местный участковый капитан Тельцов. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 октября 2022

Стали известны детали сюжета псковской спецсерии сериала «Условный мент»
18 октября 2022

Съемки спецсерии сериала «Условный мент» стартовали в Пскове
18 октября 2022

Псковичи увидят известных актеров на улицах города
17 октября 2022

Съемки сериала «Условный мент» пройдут на улицах Пскова
17 октября 2022

Концерт «Волшебница арфа» состоится в Пскове
17 октября 2022

Псковичи примут участие в съемках сериала «Условный мент»
17 октября 2022

В Госархиве рассказали об ущербе, причиненном нацистами Пушкинскому заповеднику
16 октября 2022

Студенты привели в порядок территорию около церкви в Пыталово

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...