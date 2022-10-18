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Общество

Деревянные звери украсили парк в Дедовичах

Фото: «Коммуна»

Деревянные скульптуры волка, совы, медведя и других зверей появились в парке вдоль улицы Бундзена в Дедовичах, сообщает газета «Коммуна».

  • Скульптуры в Дедовичах
    Фото: "Коммуна"
  • Скульптуры в Дедовичах
    Фото: "Коммуна"
  • Скульптуры в Дедовичах
    Фото: "Коммуна"
  • Скульптуры в Дедовичах
    Фото: "Коммуна"
  • Скульптуры в Дедовичах
    Фото: "Коммуна"
  • Скульптуры в Дедовичах
    Фото: "Коммуна"

Каждую скульптуру делает вручную предприниматель из города Дно, занимающийся резьбой по дереву. 

Ранее сообщалось о резчике по дереву Владимире Тимофееве из Порховского района, который украшает деревянными изделиями свой участок. Его работы можно посмотреть здесь.

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