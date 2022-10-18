Деревянные звери украсили парк в Дедовичах
Деревянные скульптуры волка, совы, медведя и других зверей появились в парке вдоль улицы Бундзена в Дедовичах, сообщает газета «Коммуна».
Каждую скульптуру делает вручную предприниматель из города Дно, занимающийся резьбой по дереву.
Ранее сообщалось о резчике по дереву Владимире Тимофееве из Порховского района, который украшает деревянными изделиями свой участок. Его работы можно посмотреть здесь.
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