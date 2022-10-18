Деревянные звери украсили парк в Дедовичах

15:57, 18 октября 2022, ПАИ

Деревянные скульптуры волка, совы, медведя и других зверей появились в парке вдоль улицы Бундзена в Дедовичах, сообщает газета «Коммуна».

Каждую скульптуру делает вручную предприниматель из города Дно, занимающийся резьбой по дереву.

Ранее сообщалось о резчике по дереву Владимире Тимофееве из Порховского района, который украшает деревянными изделиями свой участок. Его работы можно посмотреть здесь.