Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Очередная отправка мобилизованных в армию прошла в Стругах Красных

Фото: Федор Закиров

Очередная отправка призванных в ходе частичной мобилизации военнослужащих прошла в Стругах Красных 18 октября. Об этом сообщает районная газета «Струги». 

Перед тем, как мужчины отправились в Псков, прошли заседания призывных комиссий Плюсского и Струго-Красненского районов. Гдовские мобилизованные прошли комиссию в своем районном центре.

Фото: Федор Закиров.

Перед собравшимися у здания военкомата выступил военный комиссар Федор Закиров. Он отметил, что призывники приняли правильное решение, и поблагодарил их за то, что они поступают по-мужски. Военный комиссар также подчеркнул, что все социальные обязательства будут выполнены. Справки родственникам в военкомате выдаются без проблем, добавил он.

Также к мобилизованным обратился заместитель главы администрации района Сергей Андреев. «Ребята, желаю вам всем вернуться домой здоровыми. Спасибо вам. Мы все вами гордимся и ждем вас домой. Удачи», – сказал он.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

18 октября 2022

500 тонн улиток за сезон вывозят из Псковской области за рубеж

18 октября 2022

Международная аллея памяти появится в Пскове
18 октября 2022

Антинаркотический форум «Доброволье» пройдет в Печорах 24-26 октября
18 октября 2022

Госдума одобрила законопроект об универсальном пособии для семей с детьми
18 октября 2022

ГИБДД призывает псковичей повторить с детьми ПДД
18 октября 2022

Очередная отправка мобилизованных в армию прошла в Стругах Красных
18 октября 2022

Деревянные звери украсили парк в Дедовичах

18 октября 2022

Молодежные форумы обсуждают в медиацентре ПАИ

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...