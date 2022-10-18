Очередная отправка мобилизованных в армию прошла в Стругах Красных

16:02, 18 октября 2022, ПАИ

Очередная отправка призванных в ходе частичной мобилизации военнослужащих прошла в Стругах Красных 18 октября. Об этом сообщает районная газета «Струги».

Перед тем, как мужчины отправились в Псков, прошли заседания призывных комиссий Плюсского и Струго-Красненского районов. Гдовские мобилизованные прошли комиссию в своем районном центре.

Перед собравшимися у здания военкомата выступил военный комиссар Федор Закиров. Он отметил, что призывники приняли правильное решение, и поблагодарил их за то, что они поступают по-мужски. Военный комиссар также подчеркнул, что все социальные обязательства будут выполнены. Справки родственникам в военкомате выдаются без проблем, добавил он.

Также к мобилизованным обратился заместитель главы администрации района Сергей Андреев. «Ребята, желаю вам всем вернуться домой здоровыми. Спасибо вам. Мы все вами гордимся и ждем вас домой. Удачи», – сказал он.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.