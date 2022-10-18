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Общество

Госдума одобрила законопроект об универсальном пособии для семей с детьми

Законопроект о введении с 1 января 2023 года универсального пособия на выплаты беременным женщинам и на ребёнка до достижения им возраста 17 лет приняла Госдума в первом чтении. Голосование прошло в ходе пленарного заседания 18 октября.

«Предлагается ввести с 1 января 2023 года универсальное пособие с учетом единого подхода к назначению и осуществлению ежемесячной выплаты на ребенка до достижения им возраста 17 лет и беременным женщинам», — говорится в пояснительных материалах.

По данным Минтруда, новое пособие включит в себя выплату для беременных женщин, которые встали на учёт в ранние сроки, пособие для незастрахованных по уходу за ребенком до 1,5 лет, выплату на первого ребёнка, которая предоставляется из бюджета во всех регионах, выплату на третьего ребёнка из бюджета, которая есть только в 78 регионах и предоставляется по разным правилам, а также пособие на детей от трёх до восьми лет, которое выплачивают органы социальной защиты, и пособие на детей от восьми до 17 лет, которое выплачивает Пенсионный фонд.

Семьи, где дети родились до 31 декабря 2022 года, смогут выбрать, получать пособия по старым правилам или перейти на универсальное пособие. Его будут предоставлять семьям с доходами ниже одного прожиточного минимума на человека с применением комплексной оценки нуждаемости.

Размер пособия составит 50, 75 или 100 % регионального прожиточного минимума. В среднем по стране в 2023 году это 7 тысяч, 10,5 тысячи и 14 тысяч рублей, уточняет агентство «Прайм».

Универсальное пособие расширяет круг семей, которым доступна поддержка из бюджета за счет гармонизации правил выплаты на детей в возрасте до 3 лет, добавили в Минтруде.

Ранее сообщалось, что в Минтруде разъяснили порядок назначения нового универсального пособия.

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