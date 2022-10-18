Международная аллея памяти появится в Пскове

16:50, 18 октября 2022, ПАИ

Международный патриотический форум «Мы помним!» пройдёт в Пскове с 20 по 22 октября. Об этом рассказала директор АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации.

Участниками форума станут 110 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Ожидаются активные участники из Белоруссии, Казахстана, Мордовии, представители всего Северо-Запада России.

Алена Иванова подчеркнула, что участников ждёт обширная программа, включающая большое количество выставок поисковых и патриотических движений. Будут организованы дискуссионные площадки.

«Считаю, что наш регион силён в патриотическом воспитании. Нам есть что показать», - отметила она.

Также в рамках форума 22 октября собираются высадить международную аллею памяти «Мы помним». Место пока не определено.