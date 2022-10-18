Международная аллея памяти появится в Пскове
Международный патриотический форум «Мы помним!» пройдёт в Пскове с 20 по 22 октября. Об этом рассказала директор АНО ПО «Центр молодежи и общественных инициатив» Алена Иванова на брифинге в медиацентре Псковского агентства информации.
Участниками форума станут 110 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет. Ожидаются активные участники из Белоруссии, Казахстана, Мордовии, представители всего Северо-Запада России.
Алена Иванова подчеркнула, что участников ждёт обширная программа, включающая большое количество выставок поисковых и патриотических движений. Будут организованы дискуссионные площадки.
«Считаю, что наш регион силён в патриотическом воспитании. Нам есть что показать», - отметила она.
Также в рамках форума 22 октября собираются высадить международную аллею памяти «Мы помним». Место пока не определено.