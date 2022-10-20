В Пскове теперь можно сделать назальную вакцину от COVID-19

20:40, 18 октября 2022, ПАИ

Специальные насадки для введения интраназальной вакцины Спутник V от COVID-19 поступили в Псков. Об этом сообщила главврач Псковской городской поликлиники Галина Невалённая.

Она отметила, что при назальной вакцине иммунитет формируется сразу на уровне слизистой, а также отмечается меньше побочных действий и её легче вводить. «Интерназальные вакцины более удобны в применении и для медиков, и для пациентов», – подчеркнула главврач.

По её словам, учреждения Пскова получили достаточное количество вакцин. Теперь её можно проводить в поликлинике, а также в пункте вакцинации, который расположен в торговом комплексе. Кроме того, вакцину можно применять и при выездной вакцинации.

Решение ввести вакцину Спутник V назально или внутримышечно принимает сам пациент, если нет противопоказаний. При этом этапов вакцинации два. Сначала двумя компонентами, а через шесть месяцев проходит ревакцинация.

«Отличие только в том, что при интернациональной вакцинации мы просим два часа после проведения вакцинации не сморкаться, не курить, не принимать пищу для того, чтобы та вакцина, которую мы вводим с помощью насадки, продолжала свое действие и формировался иммунитет», – подчеркнула врач.

Также в течение одной-двух недель будут вырабатываться антитела, при этом могут быть побочные действия – небольшое повышение температуры и гриппоподобное состояние, без серьёзных последствий. «Дело в том, что интерназальный путь введения вакцины – это уже разработанный и давно применяемый способ и метод, в частности, в детской практике есть такие вакцины, то есть введение вакцины не влияет на качество иммунитета», –отметила Галина Невалённая.

В заключение она напомнила, что сейчас важно не забывать подкреплять свой иммунитет каждые шесть месяцев, так как случаи заболевания COVID-19 продолжают регистрировать в Псковской области. Главврач также призвала пользоваться масками и соблюдать социальную дистанцию, так как это касается не только вирусной инфекции, а всех сезонных респираторных инфекций.