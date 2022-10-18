Главврач великолукской больницы рассказал о новой вертолетной площадке
Главный врач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин рассказал о схеме работы новой вертолетной площадки для медицинской эвакуации пациентов, сообщает Великолукская телерадиокомпания.
Данная вертолетная площадка, по словам главврача, позволяет осуществлять срочную эвакуацию пациентов в другие города. Вертолеты санавиации находятся в Пскове. Для перевозки больных медики из Великих Лук подают заявку в Псков и в назначенное время прилетает вертолет.
«Теперь перевозка пациентов будет происходить быстрее», – подчеркнул врач.
Ранее сообщалось об открытии вертолетной новой площадки.
Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?
В Невельский район за последние годы было привлечено 500 млн рублей
Все в дом: впервые пять кинотеатров, интернет и мобильная связь в одном пакете от «Ростелекома»