Главврач великолукской больницы рассказал о новой вертолетной площадке

18:09, 18 октября 2022, ПАИ

Главный врач Великолукской межрайонной больницы Вячеслав Чурсин рассказал о схеме работы новой вертолетной площадки для медицинской эвакуации пациентов, сообщает Великолукская телерадиокомпания.

Данная вертолетная площадка, по словам главврача, позволяет осуществлять срочную эвакуацию пациентов в другие города. Вертолеты санавиации находятся в Пскове. Для перевозки больных медики из Великих Лук подают заявку в Псков и в назначенное время прилетает вертолет.

«Теперь перевозка пациентов будет происходить быстрее», – подчеркнул врач.

Ранее сообщалось об открытии вертолетной новой площадки.