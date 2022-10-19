Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Спрос на жгуты в России вырос в 13 раз

Спрос на медицинские жгуты в России после объявления частичной мобилизации вырос в 13 раз, при этом цена на них выросла на 7% и составила 147 рублей в среднем по стране, говорится в исследовании, результаты которого есть у РИА Новости.

«До самых максимальных значений вырос спрос на жгуты – рост составил 1220%, то есть жгуты покупают в 13 раз чаще, чем в начале осени. При этом цена товара выросла на 7% и составила 147 рублей в среднем по стране», - отмечается в материалах. Эксперты сравнивали периоды две недели до 21 сентября и две недели после.

Также за исследуемый период выросли продажи кровоостанавливающих губок, их раскупают почти в шесть раз чаще, рост продаж составил 544%, в то время как их цены выросли на 21% и составили 148 рублей. Кроме того, в три раза выросли продажи грелок (+207%), в два раза вырос спрос на зеленку и йод (+111% и +98% соответственно).

Кроме того, выросли продажи бинтов на 68%, активированного угля - на 40%, зубной щетки - на 13%, лекарств для желудка - на 10%, лейкопластырей - на 3%, зубной пасты - на 1%.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как вы относитесь к идее ввести четырёхдневную рабочую неделю?

Проголосовать >>>

19 октября 2022

Сильные дожди ожидаются сегодня в Псковской области
19 октября 2022

Спрос на жгуты в России вырос в 13 раз
19 октября 2022

Эксперт рассказал, как доехать до заправки с пустым бензобаком
19 октября 2022

Михаил Ведерников поздравил преподавателей и студентов с юбилеем ПсковГУ
18 октября 2022

Последний житель деревни умер, остались собака и кошки
18 октября 2022

Население Херсонской области перемещают на левый берег Днепра
18 октября 2022

Студенты ПсковГУ провели медиаэкспедицию «Наследие земли народа сето»
18 октября 2022

Дополнительные поезда из Великих Лук в Санкт-Петербург пустят на ноябрьские праздники

© 2001-2022 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...