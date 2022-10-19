Спрос на жгуты в России вырос в 13 раз

08:33, 19 октября 2022, ПАИ

Спрос на медицинские жгуты в России после объявления частичной мобилизации вырос в 13 раз, при этом цена на них выросла на 7% и составила 147 рублей в среднем по стране, говорится в исследовании, результаты которого есть у РИА Новости.

«До самых максимальных значений вырос спрос на жгуты – рост составил 1220%, то есть жгуты покупают в 13 раз чаще, чем в начале осени. При этом цена товара выросла на 7% и составила 147 рублей в среднем по стране», - отмечается в материалах. Эксперты сравнивали периоды две недели до 21 сентября и две недели после.

Также за исследуемый период выросли продажи кровоостанавливающих губок, их раскупают почти в шесть раз чаще, рост продаж составил 544%, в то время как их цены выросли на 21% и составили 148 рублей. Кроме того, в три раза выросли продажи грелок (+207%), в два раза вырос спрос на зеленку и йод (+111% и +98% соответственно).

Кроме того, выросли продажи бинтов на 68%, активированного угля - на 40%, зубной щетки - на 13%, лекарств для желудка - на 10%, лейкопластырей - на 3%, зубной пасты - на 1%.

Напомним, в России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. Всего планируется призвать в общей сложности 300 тысяч резервистов – это чуть более 1 % от общего мобилизационного ресурса РФ. Завершится частичная мобилизация в течение двух недель.