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Затяжная магнитная буря накроет Псков через неделю

Фото: PxHere

Специалисты рассказали о новых магнитных колебаниях, которые накроют Землю уже через неделю. Согласно прогнозу магнитных бурь, опубликованному на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, магнитные возмущения продлятся с 26 октября до 11 ноября с перерывом в четыре дня.

Влияние солнечной энергии люди почувствуют в среду, 26 октября. В этот день жителей Пскова ждёт слабая магнитная буря. До 30 октября уровень магнитной активности будет колебаться, дни с возбуждённой магнитосферой будут сменяться слабыми магнитными бурями. 

Скриншот с сайта Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Магнитная буря продлится два дня, 30 и 31 октября, далее она ожидается 2 и 5 ноября. Все остальные дни, с 31 октября по 5 ноября, магнитная сфера будет оставаться возмущенной.

Далее уровень магнитной активности упадет на несколько пунктов и повысится только 10 ноября до показателя G1, классифицируемого как слабая магнитная буря. 11 ноября магнитосфера вновь будет возбуждённой, а потом жителей Пскова ждёт затишье.  В это время уровень колебаний упадет до трех баллов и останется на нем до 15 ноября.

А стоит ли бояться?

Несмотря на то, что ученые пока недостаточно изучили, как колебания магнитного поля воздействуют на организм, врачи советуют людям, которые плохо переносят скачки давления, в дни магнитных бурь подстраховаться и соблюдать нехитрые правила, пишет ТАСС.

В частности, гипертоникам нужно пить побольше воды и снизить употребление соли, так как она задерживает жидкость в организме, что ведет к повышению давления. Гипотоникам же советуют принять тонизирующую настойку элеутерококка или лимонника.

Метеочувствительным людям во время магнитных бурь также важно хорошо высыпаться, избегать повышенных нагрузок и занятий спортом.

Фото: PxHere

Примечательно, что солнечная активность совпадает с солнечным затемнением, которое ожидается 25 октября. В Пскове солнечное затмение можно будет наблюдать с 12:16 до 14:38, наибольшая фаза затмения ожидается в 13:27, пишут псковские астрономы-любители в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».

В целом, почти весь коридор затмений будет сопровождаться магнитными возмущениями. На что он повлияет, чем не стоит заниматься в этот период и на что необходимо обратить внимание, читайте в статье колумниста ПАИ Натальи Барановой.

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