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Общество

Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

43 случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 124 730. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии вылечился от коронавируса 122 231 пациент (за сутки - 59), умерло 1930 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40749/7
Великие Луки – 18164/0
Бежаницкий район – 1598/1
Великолукский район – 2843/1
Гдовский район – 2236/9
Дедовичский район – 3071/1
Дновский район – 1016/1
Красногородский район – 1123/1
Куньинский район – 1057/2
Локнянский район – 1202/2
Невельский район – 5613/6
Новоржевский район – 1340/0
Новосокольнический район – 3296/0
Опочецкий район – 3816/1
Островский район – 6078/0
Палкинский район – 1260/0
Печорский район – 2946/6
Плюсский район – 1957/1
Порховский район – 4531/2
Псковский район – 9682/2
Пустошкинский район – 1570/0
Пушкиногорский район – 1782/0
Пыталовский район – 1919/0
Себежский район – 2985/0
Струго-Красненский район – 2105/0
Усвятский район – 745/0
Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

Ранее сообщалось, что в Псков поступили специальные насадки для введения интраназальной вакцины Спутник V от COVID-19.

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