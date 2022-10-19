Опубликована свежая статистика по коронавирусу в Псковской области

12:12, 19 октября 2022, ПАИ

43 случая заражения COVID-19 выявили в Псковской области за прошедшие сутки, всего - 124 730. Об этом сообщает официальный телеграм-канал региона.

За весь период пандемии вылечился от коронавируса 122 231 пациент (за сутки - 59), умерло 1930 человек.

Статистика заболеваемости коронавирусом в муниципалитетах:

Псков – 40749/7

Великие Луки – 18164/0

Бежаницкий район – 1598/1

Великолукский район – 2843/1

Гдовский район – 2236/9

Дедовичский район – 3071/1

Дновский район – 1016/1

Красногородский район – 1123/1

Куньинский район – 1057/2

Локнянский район – 1202/2

Невельский район – 5613/6

Новоржевский район – 1340/0

Новосокольнический район – 3296/0

Опочецкий район – 3816/1

Островский район – 6078/0

Палкинский район – 1260/0

Печорский район – 2946/6

Плюсский район – 1957/1

Порховский район – 4531/2

Псковский район – 9682/2

Пустошкинский район – 1570/0

Пушкиногорский район – 1782/0

Пыталовский район – 1919/0

Себежский район – 2985/0

Струго-Красненский район – 2105/0

Усвятский район – 745/0

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.

Ранее сообщалось, что в Псков поступили специальные насадки для введения интраназальной вакцины Спутник V от COVID-19.