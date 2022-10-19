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Неслабый пол: псковички стали активно интересоваться курсами по военной подготовке

Фото: Министерство обороны РФ

Жительницы Псковской области стали активно интересоваться курсами по военной подготовке. Помимо этого, теперь они чаще посещают стрельбища.

Среди юных псковичек-юнармейцев спрос не изменился. По словам представителей регионального отделения «Юнармии», интерес у девушек как был высоким, так и остается на прежнем уровне.

Ранее в группе Псковского агентства информации был размещен пост о бесплатных курсах военной подготовки для мужчин из Псковской и Тверской областей. На это объявление отреагировали женщины – в комментариях они изъявили желание пройти аналогичные курсы подготовки.

В Псковском областном стрелково-спортивном центре корреспонденту ПАИ рассказали, что в последнее время заметили увеличение числа посетителей – женщин в возрасте 35-40 лет. Причем приходят они без какой-либо конкретной цели. «Чисто пострелять. Предпочитают в основном пистолеты, так как винтовки для них тяжеловаты», – отметил представитель центра.

А в региональном отделении «Юнармии» сообщили, что девочки всегда охотно вступали в ряды патриотического движения. И во многих районных клубах число мальчиков и девочек – юнармейцев одинаковое. При этом по своим показателям девочки отстают не сильно. К примеру, разбирать автомат у них зачастую получается лучше, чем у молодых людей.

Отметил спрос на военные курсы среди девушек и военно-патриотический клуб «Шторм», который в связи с этим организовал бесплатное обучение для женщин старше 21 года.

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