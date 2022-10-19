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Общество

Медицинские жгуты стали дефицитом в Пскове

Наблюдается ли в Пскове дефицит кровоостанавливающих медицинских жгутов, рассказали корреспонденту Псковского агентства информации в аптеках города.

По словам фармацевтов, с момента объявления о частичной мобилизации псковичи стали массово приобретать средства временной остановки кровотечения, повязки для перевязки ран и гемостатические губки. Также после объявления о частичной мобилизации в псковских аптеках отмечается высокий спрос на медицинские жгуты, в настоящее время товар можно назвать дефицитным. Сейчас в наличии только многоразовые нестерильные жгуты. В среднем такой жгут стоит от 180 до 210 рублей. 

«Я из своей автомобильной аптечки уже подарила резиновые жгуты некоторым покупателям. А кровоостанавливащих губок было десять штук. Все забрали, ждем завоз», — рассказала фармацевт.

По ее словам, псковичи приобретают аптечки, в основном автомобильные, поскольку там есть резиновый жгут.

Помимо этого, покупатели интересуются бинтами и перевязочными пакетами. В среднем бинты стоят от 30 до 97 рублей, цена зависит от характеристик. Дефицита не наблюдается.

Фармацевты также рассказали о значительном спросе на обезболивающие препараты. «Покупают таблетки или ампулы. Постоянного препарата не берут», — рассказали в одной из аптек.

Напомним, что в России спрос на медицинские жгуты после объявления о частичной мобилизации вырос в 13 раз, при этом цена на них выросла на 7% и составила 147 рублей в среднем по стране. 

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